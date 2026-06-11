Москва11 июн Вести.Врачи Владивостокской клинической больницы №1 успешно прооперировали беременную пациентку, у которой был аппендицит, сообщается в MAX-канале Минздрава Приморского края.

Женщину в больницу доставили на скорой с сильной болью в животе и высокой температурой. Срок беременности составлял 20 недель. После обследования врачи диагностировали аппендицит. Требовалась срочная операция. Перед хирургами стояла двойная задача - сохранить здоровье мамы и малыша.

Операцию выполнили малоинвазивным лапароскопическим методом через небольшие проколы. Врачи удалили воспаленный аппендикс и провели санацию брюшной полости отмечается в сообщении

Вмешательство прошло успешно. Сейчас пациентка завершает лечение и в ближайшие дни сможет вернуться домой.