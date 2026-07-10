В Приморье беременная женщина получила лишь ушибы, упав с 7 этажа

Беременная жительница Владивостока выжила после падения с 7 этажа В Приморье беременная женщина получила лишь ушибы, упав с 7 этажа

Москва10 июл Вести.Во Владивостоке 28-летняя женщина на 30 неделе беременности выжила после падения с седьмого этажа. Она получила лишь ушибы, и ее ребенок не пострадал, сообщает Минздрав Приморья.

Врачи назвали этот случай настоящим чудом.

Реанимационная бригада прибыла на место ЧП через 9 минут после вызова. Медики оперативно оказали пациентке первую помощь, обезболили и зафиксировали возможные повреждения, а затем доставили во Владивостокскую клиническую больницу № 2.

Обследование показало удивительный результат: несмотря на падение с такой высоты, у женщины не выявили ни одного перелома – только множественные ушибы мягких тканей. Самое главное – ребенок не пострадал говорится в сообщении ведомства в MAX

По данным УЗИ, состояние плода удовлетворительное, отметили медики. Пациентка уже самостоятельно передвигается по палате, но продолжает находиться под наблюдением врачей.