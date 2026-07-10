Травматолог назвал настоящим чудом то, что упавшая с 7 этажа беременная выжила

"Божий промысел": врач назвал чудом то, что упавшая с 7 этажа беременная выжила Травматолог назвал настоящим чудом то, что упавшая с 7 этажа беременная выжила

Москва10 июл Вести.Тот факт, что беременная женщина, упавшая с седьмого этажа, выжила, и ее ребенок не пострадал, это настоящее чудо, заявил травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Константин Терновой в интервью ИС "Вести".

Во Владивостоке 28-летняя женщина на 30 неделе беременности выжила после падения с седьмого этажа. Она получила лишь ушибы, ее ребенок не пострадал. Женщина решила помыть окна, встала на подоконник, потянулась, чтобы протереть дальний угол, и упала на крону дерева.

Это физика. Седьмой этаж – это 21 метр. Весит она, наверное, килограммов 80. Рассчитываем массу удара об асфальт с 21 метра, примерно 800 кг. Так как это противоречит законам физики, это можно считать божий промысел. Чудо чудесное. По-другому объяснить невозможно сказал Терновой

По данным УЗИ, состояние плода удовлетворительное, отметили медики. Пациентка уже самостоятельно передвигается по палате, но продолжает находиться под наблюдением врачей.