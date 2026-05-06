Москва6 мая Вести.Во Флориде врачи обнаружили у плода синдром обструкции высоких дыхательных путей, тогда хирург принял решение в итоге спасшее жизнь младенцу, пишет газета The Guardian.

Уточняется, что на 19-й неделе беременности у плода был выявлен синдром обструкции высоких дыхательных путей (состояние, при котором мембрана блокирует дыхание).

В публикации говорится, что попытка внутриутробного вмешательства не удалась, тогда доктор Эмануэль Властос решился на частичное кесарево сечение. На 25-й неделе беременности голову и руки ребенка извлекли наружу, оставив тело прикрепленным к плаценте. После этого ЛОР-хирург прочистил мальчику дыхательные пути. Затем ребенка поместили обратно в матку, а мать осталась в больнице для "донашивания".

Ребенок окончательно появился на свет через шесть недель. Он весил всего 1,4 кг и провел четыре месяца в реанимации. Родители называют случившееся чудом и благодарят врачей за спасение сына.