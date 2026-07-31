В Подмосковье врачи выходили младенца, родившегося с весом в 650 граммов Младенца весом в 650 граммов выходили врачи роддома в подмосковном Видном

Москва31 июл Вести.В Видном специалисты перинатального центра больше 100 дней выхаживали младенца, который появился на свет с весом в 650 граммов и ростом 30 сантиметром. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

Роженица поступила в больницу на 27 неделе беременности, медики скорой помощи доставили ее с высоким давлением и тяжелой преэклампсией – осложнении, при котором нарушается работа сосудов. Врачи приняли решение об экстренном кесаревом сечении. Малыша тут же поместили в отделение патологии.

Сначала ребенка кормили через зонд и наблюдали в кроватке с подогревом, а потом начали кормить через бутылочку и расписали комплекс реабилитации. Сейчас новорожденный весит 2 килограмма 650 граммов, его рост 48 сантиметров рассказывает врач-неонатолог Ирина Рябых

Когда малыш окрем, их с мамой выписали из больницы. Однако теперь им придется наблюдаться у ряда специалистов до достижения мальчиком трехлетнего возраста.