Самарские врачи прооперировали новорожденную с 2-килограммовой опухолью В Самарской области врачи удалили у новорожденной 2-килограммовую опухоль

Москва1 июл Вести.В Самарской областной клинической больнице им. В.Д. Середавина успешно проведена сложнейшая операция. Как сообщило в MAX правительство региона, у новорожденной девочки удалили опухоль - крестцово-копчиковую тератому. Ее вес составлял около двух килограммов, что сопоставимо с массой тела самого младенца.

Редкая врожденная патология была выявлена во время беременности. После рождения ребенок был переведен в педиатрический корпус, и началась подготовка к хирургическому вмешательству.

Специалисты больницы провели телемедицинскую консультацию с экспертами Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова. Команда под руководством заведующего хирургическим отделением Андрея Варламова провела операцию, которая продолжалась около десяти часов.

Благодаря слаженной работе хирургов, анестезиологов-реаниматологов, неонатологов, медицинских сестер и специалистов диагностических служб девочка быстро пошла на поправку говорится в сообщении

В настоящее время девочка выписана домой вместе с мамой. В дальнейшем ребенка будут наблюдать специалисты, но врачи уже сейчас отмечают успешный результат проведенного лечения.