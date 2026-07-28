Москва28 июл Вести.Врачи Мариинской больницы успешно удалили 72-летней женщине множественные злокачественные новообразования общим весом более 18 кг. Об этом сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

У пациентки наблюдались затруднение дыхания невозможностью самостоятельного питания.

Операция была сложной, длилась более 6 часов и проводилась в несколько этапов, но благодаря слаженной работе врачей удалось сохранить жизненно важные органы пациентки и вернуть ей возможность самостоятельно питаться и вести привычный образ жизни.

В ходе вмешательства хирурги выявили более серьезную патологию: гигантскую опухоль (40х30х30 см) забрюшинного пространства с прорастанием в ободочную кишку, а также еще две опухоли — одну размером 15х10 см с прорастанием в мочевой пузырь, вторую — 5х5 см без инвазии в соседние структуры. В антральном отделе желудка выявлена стенозирующая опухоль 5х4 см, не пропускающая эндоскоп. Отдаленных метастазов выявлено не было. Общий вес удаленных новообразований составил более 18 кг говорится в сообщении, опубликованном в канале комздрава в мессенджере МАХ

Хирурги смогли удалить все три забрюшинные опухоли с резекцией ободочной кишки и мочевого пузыря, а также провести субтотальную дистальную резекцию желудка, чтобы восстановить возможность питания.

В настоящее время состояние женщины стабильно, она готовится к выписке, самостоятельно питается и справляется со всеми физиологическими потребностями.