Грыжу размером с футбольный мяч удалили приморские хирурги Хирурги второй краевой больницы Приморья удалили пациенту огромную грыжу

Москва8 июн Вести.Врачи Краевой клинической больницы №2 удалили пациенту грыжу размером с футбольный мяч, образовавшуюся после лечения рака мочевого пузыря, сообщила пресс- служба Министерства здравоохранения Приморского края в мессенджере МАХ.

Согласно сообщению, выпячивание грыжи в области послеоперационного рубца превысило 20 сантиметров.

Особенность патологии заключалась в высоком риске повреждения мочевыводящих путей во время операции. Поэтому вмешательство требовало максимально точной и аккуратной работы хирургов отметил заведующий хирургическим отделением Андрей Мерена

Операция длилась около трех часов. Спустя неделю после вмешательства пациента выписали домой.