Москва22 мая Вести.Врачи Партизанской городской больницы №1 сделали операцию пациенту с застарелым перемолом кости левой кисти, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Приморского края в мессенджере МАХ.

Мужчина обратился к врачу-травматологу-ортопеду с жалобой на боли в кисти, которые появились после ушиба и не проходили длительное время.

Обследование показало закрытый застарелый перелом ладьевидной кости левой кисти — такую травму легко пропустить, но без лечения она может привести к ограничению подвижности кисти… Во время операции врачи обнаружили место поперечного перелома, взяли небольшой участок собственной костной ткани пациента для восстановления поврежденной области и установили биокомпозитный стержень для… фиксации отломков отметили в пресс-службе

Сейчас пациент восстанавливается, врачи считают, что функция руки вернется полностью.