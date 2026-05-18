Врачи Приморья помогли пациенту снова встать на ноги после ДТП Врачи Владивостока восстановили пациенту кость ноги, поврежденную при ДТП

Москва18 мая Вести.Травматологи Владивостокской клинической больницы №2 ("Тысячекоечной") восстановили пациенту кость ноги, которую он повредил в ДТП, сообщила пресс-служба Минздрава Приморского края в мессенджере МАХ.

Пациент 59 лет обратился к врачам повторно: за месяц до этого ему заменили эндопротезом тазобедренный сустав. При обследовании выяснилось, что в результате ДТП бедренная кость сломалась рядом с протезом, а сам искусственный сустав сместился.

Случай был очень сложным. Нужно было восстановить кость и сохранить установленный протез, чтобы человек смог ходить отметил заведующий отделением Иван Шулепин

Во время операции травматологи вправили эндопротез и зафиксировали бедро специальной пластиной. Уже через несколько дней пациент начал ходить на костылях, а позже был выписан домой на восстановление.