Москва20 апрВести.Врачи Приморской краевой клинической больницы №1 дважды спасли жизнь 42-летнему жителю Владивостока, сообщила пресс-служба регионального минздрава в Telegram-канале.
Мужчину доставили в Региональный сосудистый центр медучреждения в машине скорой помощи, где у него несколько раз останавливалось сердце. В центре подтвердили острый инфаркт – сердечный сосуд был перекрыт тромбом.
Пациенту провели операцию по стентированию сосуда, занявшую 15 минут. Однако за это время пациент пережил еще два эпизода клинической смерти – сердце останавливалось из-за нарушений ритма и давления.
В обоих случаях нам удалось запустить сердце и стабилизировать состояние благодаря реанимации и медикаментозной поддержкеотметил анестезиолог-реаниматолог Евгений Кокарев
Мужчина начал самостоятельно двигаться вскоре после операции.