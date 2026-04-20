Врачи во Владивостоке дважды вернули пациента при инфаркте к жизни

Москва20 апр Вести.Врачи Приморской краевой клинической больницы №1 дважды спасли жизнь 42-летнему жителю Владивостока, сообщила пресс-служба регионального минздрава в Telegram-канале.

Мужчину доставили в Региональный сосудистый центр медучреждения в машине скорой помощи, где у него несколько раз останавливалось сердце. В центре подтвердили острый инфаркт – сердечный сосуд был перекрыт тромбом.

Пациенту провели операцию по стентированию сосуда, занявшую 15 минут. Однако за это время пациент пережил еще два эпизода клинической смерти – сердце останавливалось из-за нарушений ритма и давления.

В обоих случаях нам удалось запустить сердце и стабилизировать состояние благодаря реанимации и медикаментозной поддержке отметил анестезиолог-реаниматолог Евгений Кокарев

Мужчина начал самостоятельно двигаться вскоре после операции.