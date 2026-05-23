Врачи трех медучреждений спасли жизнь пациенту с опасной патологией в Приморье

Москва23 мая Вести.Специалисты трех медицинских учреждений Приморского края спасли жизнь пожилому пациенту с опасной патологией, сообщается в MAX-канале Минздрава региона.

Пожилой мужчина поступил в Находкинскую городскую больницу с жалобами на одышку и приступы сердцебиения. Врачи выявили у него опасную патологию: участок аорты был расширен и истончен, появились признаки расслоения стенок. В любое время сосуд могу разорваться. Было принято решение пациента доставить в Медцентр ДВФУ.

Во время сложного вмешательства врачам пришлось временно остановить сердце мужчины. Операция прошла успешно отмечается в сообщении

Пациент в настоящее время продолжает восстановление амбулаторно. Эта история стала примером слаженной работы медиков трех медучреждений Приморья – Находкинской больницы, территориального центра медицины катастроф и Медцентра ДВФУ.