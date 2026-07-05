Москва5 июлВести.Специалисты Приморской краевой клинической больницы №1 в течение последних десяти дней июня – с 21 по 30 – провели восемь экстренных операций пациенткам с разрывом аневризмы головного мозга, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения краая в мессенджере МАХ.
Все пациентки поступили в больницу в тяжелом состоянии: женщины в возрасте от 37 до 73 лет жаловались на резкую головную боль и нарушение сознания.
Аневризмы сосудов головного мозга опасны внезапным разрывом. В таких случаях развивается острое кровоизлияние — разновидность геморрагического инсульта, требующая немедленного вмешательствауточнил нейрохирург Регионального сосудистого центра Сергей Волков
Операции проводились эндоваскулярным методом: через небольшой прокол в бедренной артерии специалисты под рентген-контролем подводили инструменты к пораженному сосуду и изнутри выключали аневризму из кровотока с помощью микроспиралей.
Все операции прошли успешно.