Восемь сложнейших операций на мозг провели врачи Приморья Нейрохирурги Приморья спасли 8 пациенток с разрывом аневризмы мозга за 10 дней

Москва5 июл Вести.Специалисты Приморской краевой клинической больницы №1 в течение последних десяти дней июня – с 21 по 30 – провели восемь экстренных операций пациенткам с разрывом аневризмы головного мозга, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения краая в мессенджере МАХ.

Все пациентки поступили в больницу в тяжелом состоянии: женщины в возрасте от 37 до 73 лет жаловались на резкую головную боль и нарушение сознания.

Аневризмы сосудов головного мозга опасны внезапным разрывом. В таких случаях развивается острое кровоизлияние — разновидность геморрагического инсульта, требующая немедленного вмешательства уточнил нейрохирург Регионального сосудистого центра Сергей Волков

Операции проводились эндоваскулярным методом: через небольшой прокол в бедренной артерии специалисты под рентген-контролем подводили инструменты к пораженному сосуду и изнутри выключали аневризму из кровотока с помощью микроспиралей.

Все операции прошли успешно.