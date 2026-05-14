Приморские врачи спасли пациентку с редкой инфекцией Врачи Приморья вылечили женщину от острого герпетического менингоэнцефалита

Москва14 мая Вести.Врачи Владивостокской клинической больницы №4 вылечили 36-летнюю пациентку от острого герпетического менингоэнцефалита – редкого заболевания, поражающего оболочки и ткани головного мозга, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Приморского края в мессенджере МАХ.

Женщина поступила в больницу в крайне тяжелом состоянии, ее экстренно госпитализировали в отделение реанимации и интенсивной терапии.

Более месяца за жизнь женщины боролись неврологи, инфекционисты и реаниматологи. Состояние осложнялось ишемическим инсультом, пневмонией с дыхательной недостаточностью, обострением пиелонефрита и эпилептическими приступами отметили в пресс-службе

Там также уточнили, что сейчас состояние пациентки стабилизировано, ее жизни ничего не угрожает. Женщину перевели в отделение реабилитации, где она проходит восстановительное лечение.