Москва1 маяВести.Дагестанские медики спасли женщину во время командировки в Запорожскую область, рассказали в пресс-службе Минздрава Дагестана.
Сердечно-сосудистый хирург Станислав Облов и анестезиолог-реаниматолог Магомед Хабибов были командированы в прифронтовую больницу.
Женщина 30 лет, мать 6-х детей, была доставлена с ранением, полученным от вражеского БПЛА. Осколок попал в шею с повреждением левой сонной артерииговорится в публикации, размещенной ведомством в мессенджере MAX
К моменту доставки в лечебное учреждение женщина была без сознания в шоковом состоянии. Врачи провели экстренные реанимационные мероприятия, а затем сделали ей операцию, которая длилась три часа.
В результате действий медиков пациентка пришла в себя. Сейчас многодетная мать уже выписана и вернулась к полноценной жизни.