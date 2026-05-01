Врачи из Дагестана спасли женщину во время командировки в Запорожскую область

Дагестанские врачи спасли многодетную мать с осколком от БПЛА в шее Врачи из Дагестана спасли женщину во время командировки в Запорожскую область

Москва1 мая Вести.Дагестанские медики спасли женщину во время командировки в Запорожскую область, рассказали в пресс-службе Минздрава Дагестана.

Сердечно-сосудистый хирург Станислав Облов и анестезиолог-реаниматолог Магомед Хабибов были командированы в прифронтовую больницу.

Женщина 30 лет, мать 6-х детей, была доставлена с ранением, полученным от вражеского БПЛА. Осколок попал в шею с повреждением левой сонной артерии говорится в публикации, размещенной ведомством в мессенджере MAX

К моменту доставки в лечебное учреждение женщина была без сознания в шоковом состоянии. Врачи провели экстренные реанимационные мероприятия, а затем сделали ей операцию, которая длилась три часа.

В результате действий медиков пациентка пришла в себя. Сейчас многодетная мать уже выписана и вернулась к полноценной жизни.