Москва13 апрВести.Жительница города Шебекино Белгородской области получила баротравму, когда рядом с ней сдетонировал беспилотник ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его данным, необходимую помощь пострадавшей оказали в городской больнице №2 Белгорода. После этого женщину отпустили на амбулаторное лечение.
Три муниципалитета нашей области подверглись атакам беспилотников ВСУнаписал Гладков в мессенджере MAX
В разных населенных пунктах области в результате атак БПЛА повреждены жилые дома, коммерческие и социальные объекта, автомобили.