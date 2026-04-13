Москва13 апр Вести.Жительница города Шебекино Белгородской области получила баротравму, когда рядом с ней сдетонировал беспилотник ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его данным, необходимую помощь пострадавшей оказали в городской больнице №2 Белгорода. После этого женщину отпустили на амбулаторное лечение.

Три муниципалитета нашей области подверглись атакам беспилотников ВСУ написал Гладков в мессенджере MAX

В разных населенных пунктах области в результате атак БПЛА повреждены жилые дома, коммерческие и социальные объекта, автомобили.