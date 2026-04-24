Гладков: при атаке БПЛА в Белгороде пострадала женщина Женщина получила баротравму при атаке дрона ВСУ в Белгороде

Москва24 апр Вести.В Белгороде при атаке вражеского беспилотного летательного аппарата 22 апреля пострадала женщина. Об этом сообщил в мессенджере MAX губернатор региона Вячеслав Гладков.

У пострадавшей диагностирована баротравма. Ее госпитализировали в профильное отделение больницы.

Также при атаке был поврежден коммерческий объект и шесть машин.

В Белгороде вчера в городскую больницу №2 г. Белгорода обратилась женщина, пострадавшая 22 апреля при атаке беспилотника

Ранее сообщалось, что в результате атак в Белгородской области 22 апреля пострадали три человека.