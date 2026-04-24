Москва24 апрВести.В Белгороде при атаке вражеского беспилотного летательного аппарата 22 апреля пострадала женщина. Об этом сообщил в мессенджере MAX губернатор региона Вячеслав Гладков.
У пострадавшей диагностирована баротравма. Ее госпитализировали в профильное отделение больницы.
Также при атаке был поврежден коммерческий объект и шесть машин.
В Белгороде вчера в городскую больницу №2 г. Белгорода обратилась женщина, пострадавшая 22 апреля при атаке беспилотникаотмечается в сообщении
Ранее сообщалось, что в результате атак в Белгородской области 22 апреля пострадали три человека.