Москва10 апрВести.В Кемеровской области специалисты Кузбасского кардиодиспансера спасли женщину, которая пережила клиническую смерть, ее сердце не билось 71 минуту. Об этом сообщает министр здравоохранения региона Андрей Тарасов.
43-летняя пациентка поступила в больницу с жалобами на плохое самочувствие, среди симптомов фиксировались низкое артериальное давление, боли в груди и тошнота.
Кузбасские врачи запустили сердце пациентки, которое не билось 71 минуту… Был начат полноценный комплекс сердечно-легочной реанимации... Пациентке выполнили стентированиенаписал глава Минздрава в своем Telegram-канале
Тарасов отметил, что благодаря профессиональной работе медики не только спасли жизнь пациентки, но и сохранили функционирование нервной системы, что позволит ей со временем вернуться к привычной жизни, семье и работе.
Как подчеркнул губернатор Илья Середюк, рчеь идет об уникальной операции.
Специалистам удалось избежать повреждений головного мозга, что при длительной остановке крови случается крайне редко.… Горжусь тем, что в Кузбассе работают такие профессионалы!написал глава региона в мессенджере MAX
Пациентку готовят к выписке.