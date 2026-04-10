В Кузбассе врачи спасли пациентку, сердце которой остановилось на 71 минуту

Москва10 апр Вести.В Кемеровской области специалисты Кузбасского кардиодиспансера спасли женщину, которая пережила клиническую смерть, ее сердце не билось 71 минуту. Об этом сообщает министр здравоохранения региона Андрей Тарасов.

43-летняя пациентка поступила в больницу с жалобами на плохое самочувствие, среди симптомов фиксировались низкое артериальное давление, боли в груди и тошнота.

Кузбасские врачи запустили сердце пациентки, которое не билось 71 минуту… Был начат полноценный комплекс сердечно-легочной реанимации... Пациентке выполнили стентирование написал глава Минздрава в своем Telegram-канале

Тарасов отметил, что благодаря профессиональной работе медики не только спасли жизнь пациентки, но и сохранили функционирование нервной системы, что позволит ей со временем вернуться к привычной жизни, семье и работе.

Как подчеркнул губернатор Илья Середюк, рчеь идет об уникальной операции.

Специалистам удалось избежать повреждений головного мозга, что при длительной остановке крови случается крайне редко.… Горжусь тем, что в Кузбассе работают такие профессионалы! написал глава региона в мессенджере MAX

Пациентку готовят к выписке.