Врачи в Приморье спасли жизнь гражданину КНР после остановки сердца Врачи Находки экстренно прооперировали гражданина КНР после остановки сердца

Москва7 мая Вести.Специалисты Находкинской городской больницы экстренно прооперировали 35-летнего гражданина Китая после остановки сердца, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Приморского края в мессенджере МАХ.

Мужчина обратился в медучреждение спустя четыре часа после первых болевых ощущений в груди. В стационаре его состояние резко ухудшилось - развилось опасное нарушение сердечного ритма. Ему провели реанимационные действия, восстановив работу сердца путем дефибрилляции.

После обследования выяснилось, что одна из коронарных артерий была почти полностью перекрыта тромбом — на 99%. Это создавало высокий риск гибели сердечной мышцы и требовало немедленного вмешательства отметили в пресс-службе

Во время экстренной операции врачи восстановили кровоток и предотвратили тяжелые последствия инфаркта. Пациент был выписан домой спустя 10 дней после операции.