Москва16 апрВести.Мужчину с редкой патологией – спонтанным разрывом пищевода – спасли врачи из двух больниц Приморского края, сообщила пресс-служба минздрава региона в мессенджере MAX.
Пациента 52 лет доставили во Владивостокскую клиническую больницу №4 поздно ночью в тяжелом состоянии.
Врачи диагностировали редкую и опасную патологию – спонтанный разрыв пищевода, или "банкетный" пищевод. Такое состояние встречается всего в нескольких случаях на миллион человек в год… Операцию провели экстренно: врачи устранили повреждение пищевода и выполнили малоинвазивную обработку тканейотметили в пресс-службе
Оперативное вмешательство проводила команда специалистов в составе заведующего хирургией Захара Левина и прибывшего на помощь коллегам хирурга Владивостокской клинической больницы №1 Ивана Шульги. По особенностям дальнейшего лечения врачи проводили консультации со специалистами из Краснодара, Тюмени и других городов России.
В настоящее время пациент чувствует себя хорошо.