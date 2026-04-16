Хирурги двух больниц Приморья спасли пациента с редким разрывом пищевода

Москва16 апр Вести.Мужчину с редкой патологией – спонтанным разрывом пищевода – спасли врачи из двух больниц Приморского края, сообщила пресс-служба минздрава региона в мессенджере MAX.

Пациента 52 лет доставили во Владивостокскую клиническую больницу №4 поздно ночью в тяжелом состоянии.

Врачи диагностировали редкую и опасную патологию – спонтанный разрыв пищевода, или "банкетный" пищевод. Такое состояние встречается всего в нескольких случаях на миллион человек в год… Операцию провели экстренно: врачи устранили повреждение пищевода и выполнили малоинвазивную обработку тканей отметили в пресс-службе

Оперативное вмешательство проводила команда специалистов в составе заведующего хирургией Захара Левина и прибывшего на помощь коллегам хирурга Владивостокской клинической больницы №1 Ивана Шульги. По особенностям дальнейшего лечения врачи проводили консультации со специалистами из Краснодара, Тюмени и других городов России.

В настоящее время пациент чувствует себя хорошо.