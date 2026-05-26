В Петербурге врачи спасли строителя с металлическим прутом в груди В Санкт-Петербурге строитель выжил после падения на арматуру

Москва26 мая Вести.В Елизаветинскую больницу Санкт-Петербурга поступил строитель, упавший на металлический прут. Врачам удалось спасти мужчину. Об этом сообщила пресс-служба больницы в мессенджере MAX.

Отмечается, что инородное тело диаметром 1 сантиметр вошло в левую половину грудной клетки, его конец торчал из раны, другой пальпировался над ключицей и у угла нижней челюсти. При этом прут не задел ни один жизненно важный орган.

Хирурги и травматологи провели операцию: через разрезы на груди и шее проследили ход металлической трубы. Она прошла под большой грудной мышцей (не задев грудную полость), между ключицей и подключичными сосудами, затем между пищеводом и сонной артерией, упершись в угол нижней челюсти.

Строительный штырь не задел ничего! Инородное тело извлекли через разрез на шее. При осмотре не выявили повреждений подключичных сосудов и сосудов шеи, не было и повреждений органов говорится в публикации

Инородное тело извлекли. Изменение голоса, которое заметили врачи при поступлении, оказалось вызвано давлением прута на гортань - сама гортань не пострадала. Пациент быстро восстановился и был выписан домой. В больнице эту историю назвали чудом.