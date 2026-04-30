В Пушкине врачи спасли мужчину, который сломал гортань, чихнув "внутрь себя" Подмосковные врачи спасли мужчину, который чихнул и сломал гортань

Москва30 апр Вести.В больнице подмосковного города Пушкино помогли молодому человеку, который чихнул "внутрь себя" и сломал гортань, сообщается на сайте регионального Минздрава.

В медучреждение пострадавшего привезли на скорой. Он рассказал, что чихнул, зажав нос пальцами, а после этого услышал хруст в горле. Позднее начал развиваться отек шеи и щек.

Врачи диагностировали у молодого человека перелом хрящевой части и эмфизему – проникновение воздуха в мягкие ткани клетчаточных пространств шеи.

Кольца трахеи и хрящи гортани между собой соединены связками. Во время чихания произошел разрыв связки, и воздух из легких через возникшее отверстие пошел в ткани. Такое состояние лечится консервативно рассказал врач-отоларинголог Пушкинской больницы Михаил Дорош

Пациент был госпитализирован, ему назначили гормональную терапию, антибиотики и полный покой: лежать, не чихать и не кашлять. Разговаривать медики разрешили. Через неделю состояние пострадавшего улучшилось и его выписали домой.

Врачи предупреждают, что чихание "внутрь себя", кроме перелома хрящей гортани, может привести к повреждениям слизистой оболочки носа, носовых пазух, сосудов глаза или барабанной перепонки.