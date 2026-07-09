Москва9 июл Вести.Нейрохирурги Кузбасского клинического центра охраны здоровья шахтеров обнаружили в позвоночном канале пациента червя эхинококка, сообщила пресс-служба Минздрава Кемеровской области – Кузбасса в мессенджере МАХ.

Мужчина страдал от болей спине почти два года. Врачи заподозрили опухоль и поражение костей таза, однако результаты биопсии диагноз опровергли.

Месяц назад боль стала невыносимой. Врачи предположили воспалительный процесс в позвоночном канале. Чтобы понять причину, провели хирургическое вмешательство, в ходе которого обнаружили разнокалиберные кисты в позвоночном канале и зону разрушения подвздошной кости. Материал отправили на цитологию, по результатам которой диагностировали эхинококкоз написали в пресс-службе

Сейчас пациент получает специфическую терапию.