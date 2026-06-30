В Кузбассе врачи спасли мужчину, который два года жил с вросшей в бронхи костью

В Кузбассе врачи спасли 72-летнего пенсионера с костью, вросшей в бронхи В Кузбассе врачи спасли мужчину, который два года жил с вросшей в бронхи костью

Москва30 июн Вести.Новокузнецкие врачи спасли 72-летнего пенсионера, который два года жил с костью в бронхе. Как сообщили в министерстве здравоохранения Кузбасса, уникальную операцию провели специалисты торакального и эндоскопического отделений городской больницы №29 имени Луцика.

По данным медиков, мужчина вдохнул фрагмент кости во время еды. После его начал беспокоить сильный кашель, появилась одышка. Избавиться от инородного тела, которое засело в левом бронхе, не удавалось долгое время, за этот период края кости успели обрости фиброзной тканью. Кроме того, часть легкого перестала дышать, также развились воспалительные процессы.

Операция длилась около часа и проводилась под общим наркозом с использованием ригидной бронхоскопии… Сейчас мужчина проходит реабилитацию в стационаре больницы, после которой сможет вернуться к полноценной жизни без одышки и воспалений говорится в сообщении Минздрава

Отмечается, что пациент сможет вернуться активному образу жизни в ближайшем будущем.