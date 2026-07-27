Во Владивостоке медики удалили куриную кость, вросшуюся в бронх пациента из КНДР

Приморские врачи извлекли куриную кость из дыхательных путей гражданина КНДР Во Владивостоке медики удалили куриную кость, вросшуюся в бронх пациента из КНДР

Москва27 июл Вести.Во Владивостоке врачи помогли гражданину КНДР, у которого более полугода в дыхательных путях находилась куриная кость. За это время инородное тело практически вросло в стенку бронха. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Приморского края.

Мужчину долгое время беспокоил кашель, а также он жаловался на периодическое повышение температуры. Точный диагноз медики установили только после компьютерной томографии.

Удаление кости потребовало высокой точности. С помощью бронхоскопа врач-эндоскопист Владимир Егупов выполнил малоинвазивное вмешательство, аккуратно извлекая инородное тело, которое полностью перекрывало просвет бронха рассказали в Минздраве Приморья в Telegram-канале

После операции пациент прошел курс лечения от осложнений, которые возникли из-за длительного нарушения вентиляции легкого. В настоящее время иностранного гражданина выписали из больницы в удовлетворительном состоянии.