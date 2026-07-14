Травматологи Владивостока спасли кисть мужчины после травмы от перфоратора

В Приморье врачи сохранили функцию кисти пациента после тяжелой травмы Травматологи Владивостока спасли кисть мужчины после травмы от перфоратора

Москва14 июл Вести.Травматологи Владивостокской клинической больницы №2 помогли сохранить функцию кисти 40-летнего пациента после тяжелой травмы, сообщила пресс-служба Минздрава Приморского края в мессенджере МАХ.

Перчатку мужчины намотало на работающий перфоратор. Вращающийся инструмент оторвал ему концевую фалангу второго пальца, также нанес открытый перелом третьего пальца и множественные рваные раны кисти. Кроме того, мужчина получил травматический шок.

Пациента экстренно прооперировали.

При таких травмах главная задача – максимально сохранить функцию кисти. Мы выполнили обработку ран, восстановили поврежденный палец и зафиксировали перелом. Несмотря на потерю части второго пальца, после лечения и реабилитации пациент сможет пользоваться рукой и вернуться к привычной жизни и работе отметила врач-травматолог ВКБ №2 Алина Ласун

Послеоперационный период прошел без осложнений, мужчина выписан из стационара и продолжает восстановление амбулаторно.