У жителя Курской области извлекли 12-сантиметровую ветку из глаза В Курской области хирурги извлекли из глаза мужчины 12-сантиметровую ветку

Москва20 мая Вести.В Курской области хирурги больницы провели уникальную операцию. Из глазницы и полости черепа мужчины они извлекли 12-сантиметровую ветку клена. Информация опубликована на сайте Минздрава РФ.

В 2024 году 50-летний житель Рыльска получил травму во время рубки клена. Как рассказал пациент, он ощутил сильный удар в области глаза, но не понял, что произошло. На протяжении полутора лет он чувствовал дискомфорт и покалывание во внутреннем углу глаза, в ране возникало нагноение. Мужчина проходил лечение у офтальмологов, но безуспешно.

Около трех месяцев назад зрение стало ухудшаться, воспаление усилилось. В начале мая пациент обратился за помощью в Курскую офтальмологическую больницу, где ему провели магнитно-резонансную томографию. С результатом исследования мужчина пришел в оториноларингологическое отделение Курской областной многопрофильной клинической больницы. Выяснилось, что инородное тело - ветка - прошла через глазницу и повредила основание черепа.

Перед нами стояла сложная задача - максимально безопасно удалить инородное тело, сохранить зрение пациенту и не задеть крупные сосуды и структуры головного мозга поделился заведующий оториноларингологическим отделением Курской ОМКБ, главный внештатный специалист оториноларинголог Минздрава Курской области Никита Никитин

Хирурги извлекли 12-сантиметровый обломок ветки эндоскопическим способом без наружных разрезов через нос. Операция, требующая особого мастерства и профессионализма, прошла успешно, зрение удалось сохранить. Сейчас пострадавший продолжает лечение в оториноларингологическом отделении больницы и чувствует себя хорошо.