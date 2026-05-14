В Северной Осетии хирурги спасли пациента с гигантской аневризмой мозга Хирурги медцентра в Северной Осетии спасли пациента с гигантской аневризмой мозг

Москва14 мая Вести.В Северной Осетии хирурги впервые провели сложнейшую операцию по удалению гигантской аневризмы головного мозга. Главврач Северо-Кавказского многопрофильного медцентра Михаил Суханов в беседе с ИС "Вести" назвал эту операцию уникальной для всей российской нейрохирургии.

Патология была критически опасна для пациента и могла в любой момент привести к смерти. Три недели назад Алхазур Ярмолатов попал в центр лежачим больным в критическом состоянии: отказали конечности, пропала речь.

Сложнейшая операция длилась около четырех часов. Чтобы удалить аневризму, потребовалась ювелирная точность. Операцию такой сложности на Кавказе провели впервые.

Я бы сказал, что это уникальная операция для всей российской нейрохирургии. Такие глобальные, большие аневризмы внутримозговых артерий подчеркнул Суханов

Раньше пациенты с аневризмой головного мозга могли попасть в медцентр только планово. С сегодняшнего дня учреждение готово принимать подобных пациентов со всего СКФО в экстренном порядке.

Мы определили для себя несколько направлений, которые должны эффективно работать, должны идти вперед. Это направления: аритмология, кардиохирургия, это, естественно, нейрохирургия и травматология. Мы сейчас делаем большую травматологическую программу рассказал главврач

Сейчас Алхазур Ярмолатов чувствует себя хорошо и готовится к выписке.