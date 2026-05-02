В Ростове-на-Дону спасли жизнь 14-летней девочки с редкой аневризмой

Ростовские врачи спасли жизнь школьнице с редкой аневризмой В Ростове-на-Дону спасли жизнь 14-летней девочки с редкой аневризмой

Москва2 мая Вести.Хирурги областного детского хирургического центра инновационных технологий в Ростове-на-Дону провели уникальную операцию и спасли жизнь 14-летней девочки с редкой аневризмой, сообщает ИС "Вести".

Пациентка страдала от аневризмы брыжеечной артерии — патологического расширения стенки сосуда, который снабжает кровью кишечник.

Наша задача была мобилизовать двенадцатиперстную кишку, под ней выделить аневризму, отсечь ее и заново перешить в самый главный сосуд, в аорту объяснил сложность проведенной операции детский хирург, эндоскопист Илимдар Биналиев

Медикам удалось не только сохранить жизненно важные функции организма, но и полностью воссоздать анатомию поврежденной области.

Мы сделали ей такую новую анатомию, при которой сохранился полный функционал и всех артерий, и всех остальных органов. Это необычно поделился деталями после проведенной операции ведущий хирург отделения №1 областной клинической больницы Ростова-на-Дону Анатолий Филоненко

Опасный очаг был удален за 20 минут, поврежденный сосуд был восстановлен, а все органы сохранили без установки искусственных имплантов.

Пациентка была выписана из больницы через 9 дней, реабилитацию школьница проходит в домашних условиях.

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