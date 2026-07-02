Москва2 июл Вести.Врачи травматолого-ортопедического отделения Владивостокской клинической больницы №2 (Тысячекоечной) помогли четырехмесячной девочке с врожденным вывихом бедра избежать сложной операции, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Приморского края в мессенджере МАХ.

Данная патология без своевременного лечения могла привести к тяжелым последствиям, вплоть до инвалидности.

Врачи постепенно, в течение трех недель, меняли положение ножек ребенка, вправив его сустав без оперативного вмешательства. После этого ногу зафиксировали гипсовой повязкой.

Гипсовая повязка останется до шести месяцев, после чего ее заменят специальной шиной. Если восстановление продолжится по плану, уже к году девочка сможет сделать свои первые самостоятельные шаги рассказала врач травматолог-ортопед Светлана Столетняя

Сейчас девочка выписана домой.