Москва6 маяВести.Врачи Краевой стоматологической поликлиники реплантировали девочке зуб, который она полностью вывихнула при катании на велосипеде, сообщила пресс-служба Минздрава Приморского края в мессенджере МАХ.
В детское отделение обратилась семья с ребенком 2018 года. Девочка потеряла зуб, травмировавшись при катании, но ее родители быстро нашли его и приехали в клинику – все эти действия заняли у них всего полчаса.
После обработки раны врачи приняли решение о реплантации — возвращении зуба на свое место. Специалисты провели эндодонтическое лечение, восстановили положение зуба и зафиксировали его. В работе участвовала команда врачей: стоматолог-хирург, детский стоматолог и ортодонт совместно с медицинскими сестрамиотметили в пресс-службе
Врачи сохранили зуб, его функция восстановилась.