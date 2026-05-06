Москва6 мая Вести.Врачи Краевой стоматологической поликлиники реплантировали девочке зуб, который она полностью вывихнула при катании на велосипеде, сообщила пресс-служба Минздрава Приморского края в мессенджере МАХ.

В детское отделение обратилась семья с ребенком 2018 года. Девочка потеряла зуб, травмировавшись при катании, но ее родители быстро нашли его и приехали в клинику – все эти действия заняли у них всего полчаса.

После обработки раны врачи приняли решение о реплантации — возвращении зуба на свое место. Специалисты провели эндодонтическое лечение, восстановили положение зуба и зафиксировали его. В работе участвовала команда врачей: стоматолог-хирург, детский стоматолог и ортодонт совместно с медицинскими сестрами отметили в пресс-службе

Врачи сохранили зуб, его функция восстановилась.