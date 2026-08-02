Baza: полуторагодовалая девочка выжила после падения с третьего этажа в Приморье

Baza: полуторагодовалая девочка выжила после падения с 3-го этажа в Приморье Baza: полуторагодовалая девочка выжила после падения с третьего этажа в Приморье

Москва2 авг Вести.Полуторагодовалая девочка выжила после падения с 3-го этажа в городе Большой Камень в Приморском крае. об этом сообщило интернет-издание Baza.

По данным СМИ, девочка облокотилась на москитную сетку и вместе с ней вывалилась из окна, получив тяжелейшие травмы. Пострадавшую доставили в реанимацию — сердце ребенка едва билось, а дыхание практически отсутствовало. Однако врачам удалось спасти малышку.

В травматологическом отделении врачи взялись за лечение сложного перелома бедра. Чтобы кость срослась правильно, они применили методику скелетного вытяжения. Кроме того, ребенка лечат от пневмонии, которая развилась из‑за ушиба легких, сообщили … [изданию] в Минздраве Приморья говорится в сообщении, опубликованном в канале Baza в мессенджере МАХ

Отмечается, что ребенка ждет долгая реабилитация.

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