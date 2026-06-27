В Великом Новгороде девочка выпала из окна 5 этажа

Девочка выжила после падения из окна 5 этажа в Новгороде В Великом Новгороде девочка выпала из окна 5 этажа

Москва27 июн Вести.В Великом Новгороде проводится доследственная проверка по факту травмирования девочки-подростка, сообщает региональное управление СК.

Информация о ЧП поступила в экстренные службы сегодня утром.

Из окна 5-го этажа дома на улице Большой Санкт-Петербургской … выпала несовершеннолетняя девочка 2013 года рождения сообщает СУ СК России по Новгородской области в соцсети "ВКонтакте"

Несовершеннолетнюю оперативно госпитализировали в детскую областную больницу, ей оказывается необходимая медпомощь.

СК устанавливает все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.