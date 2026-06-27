Москва27 июнВести.В Великом Новгороде проводится доследственная проверка по факту травмирования девочки-подростка, сообщает региональное управление СК.
Информация о ЧП поступила в экстренные службы сегодня утром.
Из окна 5-го этажа дома на улице Большой Санкт-Петербургской … выпала несовершеннолетняя девочка 2013 года рождениясообщает СУ СК России по Новгородской области в соцсети "ВКонтакте"
Несовершеннолетнюю оперативно госпитализировали в детскую областную больницу, ей оказывается необходимая медпомощь.
СК устанавливает все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.