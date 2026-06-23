СК проверяет факт падения дерева на женщину в парке Великого Новгорода

Следователи проверяют факт падения дерева на женщину в Новгородской области СК проверяет факт падения дерева на женщину в парке Великого Новгорода

Москва23 июн Вести.В Великом Новгороде следователи устанавливают обстоятельства травмирования женщины в результате падения дерева в парке, сообщается в MAX-канале Следственного комитета региона.

Во время мониторинга СМИ и интернета следователи выявили публикацию о получившей травму женщине в результате падения дерева в парке. Пострадавшая получила телесные повреждения и обратилась за медпомощью.

По данному факту проводится процессуальная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего отмечается в сообщении

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.