Москва16 июлВести.В Перми дерево рухнуло на женщину, в результате та получила серьезные травмы и была госпитализирована, передает ТАСС со ссылкой на данные региональной прокуратуры.
Инцидент произошел 16 июля, в четверг, на улице Соликамской.
Прокуратура Мотовилихинского района г. Перми контролирует установление обстоятельств травмирования женщины... Женщина-пешеход получила травмы в результате падения дерева и была госпитализированаприводит агентство сообщение ведомства
Отмечается, что состояние пострадавшей врачи оценивают как тяжелое, она в реанимации.