Дерево рухнуло на женщину в Перми, пострадавшая в реанимации

В Перми дерево рухнуло на женщину, пострадавшая в тяжелом состоянии в больнице Дерево рухнуло на женщину в Перми, пострадавшая в реанимации

Москва16 июл Вести.В Перми дерево рухнуло на женщину, в результате та получила серьезные травмы и была госпитализирована, передает ТАСС со ссылкой на данные региональной прокуратуры.

Инцидент произошел 16 июля, в четверг, на улице Соликамской.

Прокуратура Мотовилихинского района г. Перми контролирует установление обстоятельств травмирования женщины... Женщина-пешеход получила травмы в результате падения дерева и была госпитализирована приводит агентство сообщение ведомства

Отмечается, что состояние пострадавшей врачи оценивают как тяжелое, она в реанимации.