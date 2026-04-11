Москва11 апр Вести.В Пермском крае возбуждено уголовное дело в отношении местного предпринимателя, который насмерть сбил женщину на пешеходном переходе. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Смертельное ДТП произошло летом 2025 года. Мужчина, управляя автомобилем, совершил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. Пострадавшая скончалась на месте.

Уголовное дело по данному факту возбудили по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Следователем СК назначены необходимые судебные экспертизы.

До настоящего времени предполагаемый виновник не привлечен к уголовной ответственности… Помимо этого, в сюжете [федерального канала] приводятся доводы о том, что … [мужчина] воспрепятствовал законной профессиональной деятельности журналистов. По данному факту … проводится процессуальная проверка говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Расследование уголовного дела продолжается.