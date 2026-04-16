Житель Новосибирской области пойдет под суд за ДТП со смертью пешехода

Москва16 апр Вести.Прокуратура Колыванского района направила в суд уголовное дело 33-летнего местного жителя, обвиняемого в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека, лицом, находящимся в состоянии опьянения, не имеющим права управления транспортными средствами и сопряженном с оставлением места его совершения, сообщила пресс-служба надзорного ведомства Новосибирской области в Telegram-канале.

В обеденное время 4 февраля текущего года мужчина за рулем Geely Coolray ехал по улице Максима Горького поселка Колывань в сторону улицы Коммунистической.

Превысив скорость, обвиняемый выехал на встречную полосу, где наехал на идущую по дороге женщину.

После произошедшего водитель скрылся с места происшествия. В результате ДТП 74-летняя женщина скончалась от полученных повреждений отметили в пресс-службе

Обвиняемый частично признал вину, уголовное дело направлено в Колыванский районный суд для рассмотрения по существу.