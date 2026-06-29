Москва29 июнВести.В городе Кинешме Ивановской области прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о нарушении водителем ПДД, повлекшем смерть человека по неосторожности. Подробности в MAX сообщила региональная прокуратура.
По материалам следствия, 21 апреля 2026 года обвиняемая, 54-летняя местная жительница, за рулем автомобиля "Митсубиси Аутлэндэр", поворачивая с улицы Гагарина, не уступила дорогу мужчине на электровелосипеде.
В результате столкновения он получил телесные повреждения, от которых скончался на месте ДТПговорится в сообщении
Уголовное дело будет рассматривать Кинешемский городской суд.