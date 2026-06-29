Жительницу Кинешмы осудят за смертельный наезд на велосипедиста

В Кинешме утверждено обвинение по факту смертельного наезда на велосипедиста Жительницу Кинешмы осудят за смертельный наезд на велосипедиста

Москва29 июн Вести.В городе Кинешме Ивановской области прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о нарушении водителем ПДД, повлекшем смерть человека по неосторожности. Подробности в MAX сообщила региональная прокуратура.

По материалам следствия, 21 апреля 2026 года обвиняемая, 54-летняя местная жительница, за рулем автомобиля "Митсубиси Аутлэндэр", поворачивая с улицы Гагарина, не уступила дорогу мужчине на электровелосипеде.

В результате столкновения он получил телесные повреждения, от которых скончался на месте ДТП говорится в сообщении

Уголовное дело будет рассматривать Кинешемский городской суд.