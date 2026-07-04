Москва4 июлВести.В городе Ставрополе произошло ДТП, в результате которого погиб местный житель. Он управлял мотоциклом. О происшествии сообщает ГАИ Ставропольского края.
Авария случилась 3 июля на улице Льва Толстого. Водитель Kia не предоставила мотоциклисту, двигавшемуся во встречном направлении, преимущество при совершении поворота налево.
В результате дорожно-транспортного происшествия 40-летний водитель мототранспорта погиб на месте ДТП до прибытия скорой помощинаписано в сообщении ГАИ в MAX
Водителем легковушки оказалась 51-летняя женщина, за последние два года 6 раз привлекавшаяся к административной ответственности. Погибший мотоциклист привлекался 1 раз.
Идет установление обстоятельств и степени ответственности обоих участников ДТП.