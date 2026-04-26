Пожилая женщина погибла в Ессентуках после столкновения двух автомобилей

В Ессентуках произошло смертельное ДТП Пожилая женщина погибла в Ессентуках после столкновения двух автомобилей

Москва26 апр Вести.В Ессентуках в результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.

Авария произошла 26 апреля в 17.40 местного времени на улице Гааза. Предварительно установлено, что водитель Lada Largus при повороте налево не уступил дорогу Kia, после чего произошло столкновение.

В результате ДТП пассажир автомобиля Largus, женщина 76 лет, была доставлена в реанимационное отделение ЦГБ г. Ессентуки, где в последствии скончалась уточняется в Telegram-канале ведомства

В настоящее время устанавливаются детальные обстоятельства ДТП.