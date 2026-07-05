Житель Дагестана погиб в ДТП двух автомобилей, еще один пострадал

В Дагестане произошло лобовое столкновение двух автомобилей, 1 человек погиб Житель Дагестана погиб в ДТП двух автомобилей, еще один пострадал

Москва5 июл Вести.В Буйнакском районе Республики Дагестан произошло смертельное ДТП, унесшее жизнь одного человека. Об этом сообщает МВД по республике.

Lada Granta столкнулась с ВАЗ-21214 на 27-м километре автодороги Буйнакск – Кизилюрт утром 5 июля. Это произошло в результате выезда одной из машин на встречную полосу.

В результате ДТП водитель Lada Priora от полученных травм скончался на месте происшествия написано в Telegram-канале министерства

Кроме того, пострадала пассажирка этого же автомобиля. Она была доставлена в больницу.