Москва5 июлВести.В Буйнакском районе Республики Дагестан произошло смертельное ДТП, унесшее жизнь одного человека. Об этом сообщает МВД по республике.
Lada Granta столкнулась с ВАЗ-21214 на 27-м километре автодороги Буйнакск – Кизилюрт утром 5 июля. Это произошло в результате выезда одной из машин на встречную полосу.
В результате ДТП водитель Lada Priora от полученных травм скончался на месте происшествиянаписано в Telegram-канале министерства
Кроме того, пострадала пассажирка этого же автомобиля. Она была доставлена в больницу.