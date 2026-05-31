Москва31 маяВести.В Каякентском районе Дагестана произошло смертельное ДТП. В результате аварии два человека погибли, пострадал малолетний ребенок. Об этом сообщила Госавтоинспекция республики в своем Telegram-канале.
Отмечается, что трагедия случилась на 874 километре федеральной автодороги "Кавказ" днем 26 мая. По предварительным данным, 75-летний водитель автомобиля ВАЗ-21041-30, не справившись с управлением, врезался в стоявший на обочине грузовик DAF XF.
Водитель и 73-летняя пассажирка скончались на месте от полученных травм.
Трехлетнюю девочку, также находившуюся в машине, с травмами госпитализировали в больницу Избербаша.
В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.