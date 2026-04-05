В ДТП в Армавире погибли мужчина и ребенок на руках у пассажирки

Москва5 апр Вести.На трассе "Кавказ" в Армавире водитель Opel Astra не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с Lada Priora. В результате погибли мужчина и годовалая девочка, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что от полученных травм скончались водитель Opel Astra и малышка, которая находилась на руках у матери на переднем сидении Lada Priora.

25-летняя пассажирка Lada с травмами различной степени тяжести доставлена в больницу. По предварительным данным, девочка во время движения находилась на руках у матери на переднем сидении отмечается в сообщении

Мама малышки не была пристегнута ремнем безопасности.