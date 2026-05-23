Два человека погибли в лобовом столкновении "Газели" с легковушкой в Калмыкии

Москва23 мая Вести.Двое взрослых погибли и двое несовершеннолетних пострадали в результате лобового столкновения "Газели" и легковушки в Калмыкии. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

Авария произошла днем 23 мая, в субботу, на трассе Яшкуль – Комсомольский – Артезиан на территории Яшкульского района.

Произошло лобовое столкновение грузового автомобиля "Газель" и автомобиля ВАЗ-21093. В результате ДТП пострадали 4 человека - водитель и пассажир легкового автомобиля погибли на месте ДТП, 2 несовершеннолетних пассажира легкового автомобиля доставлены в больницу говорится в Telegram-канале ведомства

Подробности о состоянии пострадавших и степени полученных ими травм не уточняются.

На месте работают правоохранители, детали и все обстоятельства случившегося выясняются. По факту организована проверка.