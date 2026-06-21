Два человека погибли и пятеро пострадали в ДТП в Прикамье

В ДТП на пермской трассе погибли два человека и еще пятеро пострадали Два человека погибли и пятеро пострадали в ДТП в Прикамье

Москва21 июн Вести.В Пермском крае в результате ДТП погибли молодой человек и девушка, еще пять человек были госпитализированы, сообщает портал 59.ru.

Авария произошла вечером 20 июня на 68-м километре трассы Болгары – Юго-Камский – Крылово. Водитель Skoda Yeti 1962 года рождения выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota ISis, за рулем которой был мужчина 1985 года.

В аварии погибли двое пассажиров Toyota ISis: 21-летний молодой человек и 17-летняя девушка. Они скончались на месте до приезда скорой помощи говорится в публикации

С различными травмами были госпитализированы водитель Skoda и четыре пассажира Toyota.

В прокуратуре региона сообщили о возбуждении уголовного дела по факту ДТП, его ход и результаты расследования находятся на контроле в надзорном ведомстве.