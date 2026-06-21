Москва21 июнВести.В Пермском крае в результате ДТП погибли молодой человек и девушка, еще пять человек были госпитализированы, сообщает портал 59.ru.
Авария произошла вечером 20 июня на 68-м километре трассы Болгары – Юго-Камский – Крылово. Водитель Skoda Yeti 1962 года рождения выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota ISis, за рулем которой был мужчина 1985 года.
В аварии погибли двое пассажиров Toyota ISis: 21-летний молодой человек и 17-летняя девушка. Они скончались на месте до приезда скорой помощиговорится в публикации
С различными травмами были госпитализированы водитель Skoda и четыре пассажира Toyota.
В прокуратуре региона сообщили о возбуждении уголовного дела по факту ДТП, его ход и результаты расследования находятся на контроле в надзорном ведомстве.