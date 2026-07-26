Два человека погибли и два пострадали в ДТП в Пензенской области

В Пензенской области произошло ДТП, два человека погибли и два пострадали Два человека погибли и два пострадали в ДТП в Пензенской области

Москва26 июл Вести.В Пензенской области столкнулись два автомобиля Lada Granta, в ДТП погибли двое. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции региона.

По данным ведомства, трагедия произошла в воскресенье, 26 июля, в 18.30 на 213-м км автодороги Тамбов – Пенза. За рулем находились водители 1987 и 1995 годов рождения. В результате аварии они получили ранения и были доставлены в больницу.

Два пассажира одного автомобиля, мужчины 1991 и 1997 годов рождения от полученных телесных повреждений скончались говорится в сообщении

На месте происшествия работают полицейские, они выясняют обстоятельства ДТП.