Двое мужчин погибли при столкновении МАЗ и легковушки в Пензенской области МАЗ раздавил легковушку в Пензенской области, погибли двое

Москва15 июл Вести.Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия в Бековском районе Пензенской области.

Авария с участием двух автомашин "МАЗ" и "ВАЗ-2104" произошла днем 15 июля 2026 года в районном поселке Беково, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В результате происшествия водитель автомобиля "ВАЗ-2104" и его пассажир, мужчина 1980 года рождения, от полученных телесных повреждений скончались на месте сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале

Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.