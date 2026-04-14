Москва14 апрВести.Дорожно-транспортное происшествие, унесшее четыре жизни, случилось в Кузнецком районе Пензенской области, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

ЧП произошло на трассе М-5 "Урал" в районе населенного пункта Евлашево.

В 18:53 (мск) предварительно установлено, что погибли 4 человека (из них 3 ребенка)

говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства

Известно, что столкнулись два транспортных средства: легковой автомобиль и грузовик.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.