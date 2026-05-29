Москва29 маяВести.Полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Городищенском районе, сообщает Госавтоинспекция Пензенской области.
Авария произошла сегодня в 11 часов на 667 км федеральной трассы М-5 "Урал". Там столкнулись Ford Focus и Mercedes с полуприцепом Kogel.
В результате происшествия водитель и три пассажира автомобиля Ford Focus полученных телесных повреждений скончалисьговорится в публикации ведомства в Telegram-канале
На месте ДТП работают сотрудники полиции, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.