Москва6 июнВести.Два человека погибли в результате столкновения трех автомобилей в Томской области, еще двое пострадали. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.
Авария произошла на 25-м километре трассы Томск – Каргала – Колпашево в Томском районе. По данным полиции, Toyota Premio врезался в попутный BMW, а затем во встречную Toyota Funcargo.
В результате произошедшего погибли два человека, находящиеся в автомобиле Toyota Funcargo. Еще два человека из этого транспортного средства доставлены в медицинское учреждениеговорится в сообщении
Обстоятельства произошедшего выясняются.