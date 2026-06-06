Два человека погибли в тройном ДТП в Томской области

В Томской области два человека погибли в ДТП Два человека погибли в тройном ДТП в Томской области

Москва6 июн Вести.Два человека погибли в результате столкновения трех автомобилей в Томской области, еще двое пострадали. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Авария произошла на 25-м километре трассы Томск – Каргала – Колпашево в Томском районе. По данным полиции, Toyota Premio врезался в попутный BMW, а затем во встречную Toyota Funcargo.

В результате произошедшего погибли два человека, находящиеся в автомобиле Toyota Funcargo. Еще два человека из этого транспортного средства доставлены в медицинское учреждение говорится в сообщении

Обстоятельства произошедшего выясняются.